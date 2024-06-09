Сенников рассказал, какие топ-лиги подойдут Баринову

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников дал комментарий по поводу слухов, которые связывают полузащитника Дмитрия Баринова с переездом в один из европейских топ-чемпионатов.

«Понятно, что он хороший опорник, с характером, поэтому ему могут подойти чемпионаты Италии, Франции, Германии. Германия для него не слишком жёсткий чемпионат, да и он, наоборот, жёсткий игрок», - цитирует Сенникова Metaratings.

Сенников отметил, что Баринову есть смысл переезжать в более статусный чемпионат, ведь в России он достиг определённого уровня. В то же время экс-футболист отметил, что «Локомотиву» не хотелось бы расставаться с Бариновым.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 27-летнего Дмитрия Баринова в 8 миллионов евро.