Шалимов рассказал, в чём Сафонов превосходит Доннарумму

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о предстоящей конкуренции в «ПСЖ» между Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой.

«Матвей «в раме», на мой взгляд, не уступает Доннарумме, а возможно, и превосходит его», — заявил Шалимов «РБ Спорту».

По мнению эксперта, конкуренция между вратарями будет идти в игре ногами, в этом компоненте нельзя ошибаться и привозить.

Сообщалось, что в июне 25-летний Сафонов подпишет трудовой договор с «ПСЖ» до 2029 года. Трансфер голкипера «Краснодара» обойдется парижанам в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сафонов провел 30 матчей в рамках чемпионата России и 11 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.