В «Сочи» поддерживают расширение РПЛ до 18 клубов

Дмитрий Рубашко, который работает на должности генерального директора «Сочи», положительно смотрит на идею с расширением Российской премьер-лиги до 18 команд.

Как известно, «Сочи» весной вылетел из Премьер-лиги, заняв последнее место в турнирной таблице. По словам Рубашко, весенняя часть чемпионата получилась короткой.

«Соглашусь с Григорием Ивановым по поводу возможного расширения до 18 команд. Первая и вторая половина чемпионата должны быть равными. Где-то как раз и не хватило. 18 команд в РПЛ – нормально», - цитирует Рубашко «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что «Сочи» неплохо смотрелся весной под руководством Роберта Морено, но команда очень плохо выступила в первой части сезона.