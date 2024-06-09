Зазулин: «Зениту» нужно дать шанс своим воспитанникам»

Бывший игрок «Зенита» Игорь Зазулин высказался об использовании петербургским клубом собственных воспитанников.

По мнению эксперта, в условиях отсутствия международных турниров «Зениту» следует больше доверять доморощенным футболистам.

«В моём понимании, пока наши клубы не играют в еврокубках, «Зениту» нужно дать шанс своим воспитанникам и молодым российским футболистами, иначе они никак и никогда не раскроются», — цитирует Зазулина Legalbet.

Напомним, сейчас за «Зенит» выступают сразу 14 иностранных футболистов. В прошлом сезоне «сине-бело-голубые» выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.