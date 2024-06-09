Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», вратарь «Динамо» Антон Шунин останется в московском клубе ещё на один сезон.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо» и выступает за «бело-голубых» с 2007 года. В минувшем розыгрыше чемпионата России 37-летний вратарь провёл 15 матчей, в которых пропустил 20 голов и дважды сумел сохранить свои ворота «сухими».

По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ москвичи смогли занять только третью строчку в турнирной таблице, отстав от первого «Зенита» на одно очко. На втором месте расположился «Краснодар», набравший столько же баллов, сколько и команда Марцела Лички.