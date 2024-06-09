Газзаев высказался о будущем Карпина в сборной России

Известный тренер Валерий Газзаев дал комментарий на тему будущего рулевого сборной России Валерия Карпина. Как известно, действующий контракт Карпина с Российским футбольным союзом рассчитан до августа.

«Я считаю, что он должен продолжить работу на посту главного тренера сборной России. Вообще я выступаю против совмещения работы в клубе и в сборной, но в нынешней ситуации сборная, к сожалению, не принимает участия в официальных турнирах. Сегодня у Карпина есть возможность совмещения», - цитирует Газзаева Metaratings.

По словам Газзаева, в последнее время Валерию Карпину удалось стабилизировать состав сборной России и сформировать костяк. Газзаев отметил, что теперь Карпин не вызывает в национальную команду по 40-50 футболистов.

Напомним, что на днях сборная России в гостевом товарищеском матче разгромила Беларусь со счётом 4:0. В следующий раз российская национальная команда соберётся осенью.