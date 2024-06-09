Московский «Спартак» хочет усилить атакующую линию в летнее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководство «красно-белых» активно занято поиском футболиста на позицию вингера. По нашей информации, на данный момент рассматриваются несколько игроков из Южной Америки.

«Спартак» завершил минувший розыгрыш Российской премьер-лиги на пятой позиции в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах.

С нового сезона главным тренером «Спартака» будет 45-летний сербский специалист Деян Станкович, работавший ранее в венгерском «Ференцвароше».