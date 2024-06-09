Московский «Спартак» работает над усилением состава команды, думая о следующем футбольном сезоне. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», целью «красно-белых» является подписание опытного голкипера. Одним из кандидатов является Александр Беленов из «Факела».

В 2010-2011 годах Беленов уже представлял «Спартак», но тогда он провёл только один матч за первую команду. Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt на сегодняшний день оценивает 37-летнего Беленова в 250 тысяч евро. В сезоне 2023/2024 Александр провёл за «Факел» 25 матчей, в которых пропустил 24 гола.