Масалитин оценил перспективы Смолова найти новую команду

Ветеран столичного ЦСКА Валерий Масалитин поделился комментарием о будущем форварда «Динамо» Фёдора Смолова.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что 34-летний нападающий может покинуть стан «бело-голубых».

«Даже не знаю, кто вообще может взять Смолова. Думаю, он уже не подходит под задачу борьбы за чемпионство, поэтому такие клубы его рассматривать не будут», — приводит слова Масалитина Legalbet.

По мнению эксперта, Смолов вряд ли захочет идти бороться за выживание. Возможно, он уедет в ОАЭ на заработки.

Трудовой договор Смолова с московским «Динамо» истекает в конце июня.