Хосонов: «Изначально чувствовал, что получится выйти в РПЛ»

Полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов высказался о выходе подмосковной команды в РПЛ.

Напомним, подмосковный коллектив занял первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги и сумел добыть прямую путёвку в РПЛ.

«Изначально чувствовал, что всё сложится. Подобралась отличная компания, мы объединились и сплотились, стали показывать приличный футбол. Единые коллективы всегда решают задачи, так что сомнений не было, 100%», — приводит слова Хосонова пресс-служба подмосковного клуба.

В минувшем сезоне 25-летний Хосонов провёл за «Химки» 33 матча, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.