Обухов: «Очень рад, что «Зенит» стал чемпионом России»

Вратарь «Химок» Игорь Обухов прокомментировал чемпионство «Зенита», за который он выступал ранее.

«Как я уже говорил, это мой родной и любимый клуб, и я всегда буду за них переживать. Очень рад, что «Зенит» стал чемпионом России, поздравляю его», — цитирует Обухова «Чемпионат».

Напомним, петербургский клуб добыл титул лишь в заключительном 30-м туре РПЛ, опередив своих ближайших преследователей «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.

Это чемпионство стало для «сине-бело-голубых» уже шестым кряду. Последней командой, выигрывавшей РПЛ до петербуржцев, остаётся московский «Локомотив».