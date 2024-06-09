Радченко ответил, сможет ли Джикия усилить «Зенит»

Российский тренер Дмитрий Радченко высказался о возможном переходе бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии в «Зенит».

«Думаю, он не усилит оборону команды. Защитники «Зенита» сильнее его. И вообще непонятно, в каком он физическом состоянии», — заявил Радченко Metaratings.

При этом специалист считает, что Джикия может усилить другие клубы Российской премьер-лиги, но ему нужно вернуть свою форму.

1 июня 30-летний Джикия официально стал свободным агентом. Руководство «Спартака» отказалось предлагать новый контракт защитнику.

В минувшем сезоне Джикия 12 раз выходил на поле и ни разу не отметился результативными действиями.