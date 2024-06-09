Первый тренер Соболева высказался о возможном трансфере игрока в «Зенит»

Александр Горбунов, который является первым тренером Александра Соболева, высказался об интересе к форварду со стороны «Зенита». Соответствующая информация просочилась в прессу недавно.

«Думаю, ему не стоит бояться конкуренции в «Зените». Она есть и в «Спартаке». Если его приглашают, значит, он нужен Семаку. «Спартак» хочет заработать на этом. Думаю, что Саша ничего не потеряет. В «Зените» у него будет возможность играть», - цитирует Горбунова «Спорт-Экспресс».

За «Спартак» Александр Соболев выступает с 2020 года после перехода из «Крыльев Советов». За это время нападающий провёл 139 матчей, в которых записал на свой счёт 58 голов и 32 голевых паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Соболева в 7,5 миллиона евро.