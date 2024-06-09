В «Арисе» объяснили, почему Дзюба и Джикия не подходят клубу

Рулевой кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский дал комментарий по поводу возможности подписания защитника Георгия Джикии и нападающего Артёма Дзюбы в летнее трансферное окно.

Как известно, Джикия и Дзюба по завершению сезона 2023/2024 стали свободными агентами после уходов из «Спартака» и «Локомотива» соответственно.

«Мы не нуждаемся в усилении на эти позиции. И вектор развития клуба – на молодых игроков, чтобы помогать им расти и переходить в другую лигу. С Джикией и Дзюбой будет тяжело уже что-то развивать. При всём уважении к этим двум футболистам», - цитирует Шпилевского «Спорт-Экспресс».

Отметим, что за «Арис» уже несколько лет выступает известный российский нападающий Александр Кокорин.