Нигматуллин: «Дюпин — большая потеря, к сожалению, я не могу помочь «Рубину»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном уходе из «Рубина» вратаря Юрия Дюпина.

Ранее сообщалось, что 36-летний Дюпин близок к переходу в «Краснодар», который стал серебряным призёром прошедшего розыгрыша чемпионата России.

«Это большая потеря. Он один из лучших вратарей в РПЛ. Я, к сожалению, не смогу помочь – занят. А так придётся искать кого-то квалифицированного», — цитирует Нигматуллина «Татар-информ».

В прошедшем сезоне Дюпин провёл за «Рубин» 29 матчей, в которых пропустил 35 голов и девять раз сохранил свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает опытного футболиста в 500 тысяч евро.