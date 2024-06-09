Глушаков надеется, что Промес вернётся в «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков высказался о ситуации нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

Напомним, футболист находится в ОАЭ и не может покидать пределы страны. Ему грозит экстрадиция в Нидерланды, где он приговорен к 7,5 годам колонии по двум статьям.

«Промес в «Спартаке» — все? Сам не знаю, что будет. Надеюсь, что выпустят и он еще вернется», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Стоит отметить, что 32-летний Промес не сидит без дела, а занимается как в тренажерном зале, так и на футбольном поле.

Действующий трудовой договор Промеса со «Спартаком» рассчитан до следующего лета.