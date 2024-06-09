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В «Алавесе» рассказали об интересе к Баринову

09 Июня 2024 • 14:24 Комментировать

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес высказался о возможном подписании полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Нам нравится Баринов, но на сегодняшний день заполучить его в команду было бы невозможно», — приводит слова Фернандеса издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек отказался от перехода в «Алавес», потому что не захотел идти на понижение заработной платы.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Баринов принял участие в 27 встречах, отметился двумя голами и записал в свой актив один ассист.

Трудовой договор хавбека с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Баринова в восемь миллионов евро.

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