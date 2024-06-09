В «Пари НН» ответили на вопрос о будущем Кучаева

Давид Мелик-Гусейнов, который в «Пари НН» занимает должность генерального директора, высказался о будущем Константина Кучаева. Полузащитник пополнил состав команды зимой, подписав краткосрочный контракт.

«Пока мы не можем публично озвучивать решение, так как на данный момент это внутреннее дело клуба. Окончательное решение по будущему Константина Кучаева в «Пари НН» не принято», - цитирует Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

За «Пари НН» Кучаев провёл 11 официальных матчей, в которых отдал один результативный пас на партнёра. Отметим, что нижегородцы остались в Премьер-лиге за счёт победы над тульским «Арсеналом» в стыковых матчах (3:2 по сумме двух встреч).