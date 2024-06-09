Каборе: Если Сафонов продолжит прогрессировать, то будет регулярно играть в «ПСЖ»

Экс-полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе высказался о возможном переходе голкипера «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Желаю Сафонову всего наилучшего в Париже! Посмотрим, вытеснит ли он Доннарумму», — цитирует Каборе Sport24.

При этом футболист отметил, что если Сафонов и дальше продолжит прогрессировать, то будет регулярно выходить на поле в составе «ПСЖ».

В прошедшем сезоне 25-летний Сафонов провел 30 матчей в рамках Российской премьер-лиги и 11 раз смог оставить свои ворота на замке.

По итогам сезона «Краснодар» финишировал на второй позиции в РПЛ и завоевал серебряные медали.