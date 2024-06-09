Тяпушкин: «Проблем с вратарями у «Спартака» не было»

Бывший голкипер «Спартака» Дмитрий Тяпушкин высказался о вратарской линии московского клуба.

По мнению эксперта, «Спартак» не имеет проблем с вратарями, поэтому «красно-белым» нет смысла производить кардинальные изменения на этой позиции.

«На мой взгляд, проблем в этой линии не было. Разве что Селихова выбивали из колеи травмы. Александр Максименко не обходился без ошибок, но идеальных вратарей в принципе не бывает. Конец сезона он провёл здорово, получил вызов в сборную», — цитирует Тяпушкина Bobsoccer.ru.

Минувший розыгрыш чемпионата России «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице, отстав от тройки лидеров на шесть очков.