Жевнов не исключил, что в «Зените» появится новый вратарь

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов ответил на вопрос, нужен ли команде новый голкипер.

«Скажу так: селекция клуба направлена на поиск не только полевых игроков. Есть несколько кандидатов, будем изучать ситуацию», — заявил Жевнов Sport24.

Стоит сказать, что после окончания минувшего сезона «Зенит» покинул 29-летний вратарь Александр Васютин.

За все время он провел всего 12 матчей за основную команду «сине-бело-голубых», пропустил 13 голов и четыре раза смог оставить свои ворота на замке.

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Зенит» в шестой раз подряд забрал чемпионский титул.