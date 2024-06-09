ПАОК нацелился на игрока «Ростова» Алмквиста

ПАОК проявляет интерес к шведскому нападающему «Ростова» Понтуса Алмквисту, который сейчас выступает на правах аренды за итальянский «Лечче». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Отмечается, что греческий клуб уже вступил в переговоры с южанами по возможному трансферу 24-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Алмквист провёл за «Лечче» 32 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 3 миллиона евро.

Напомним, что за ПАОК сейчас выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, ставший чемпионом Греции прошлого сезона.