Терёхин: «Баринов готов к Европе, он даже перезрел»

Бывший игрок «Локомотива» Олег Терёхин прокомментировал информацию о том, что в услугах полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова заинтересованы испанские, турецкие и французские клубы.

Как считает Терёхин, 26-летний Баринов уже давно готов к переезду в Европу.

«Я бы даже сказал, что он перезрел. Если Дима хочет поиграть за границей, надо ехать и пробовать себя в любом европейском чемпионате. Может, в России ему уже неинтересно», — цитирует Терёхина «Чемпионат».

В минувшем сезоне Баринов провёл за «Локомотив» 32 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость полузащитника сейчас составляет 8 миллионов евро.