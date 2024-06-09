Канунников: «У Сафонова есть качества, которые способны усилить игру «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной России Максим Канунников высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Сафонов подпишет контракт с французским клубом уже в самое ближайшее время, а сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

«Я очень рад, что ещё один наш игрок поедет играть за рубеж, причём в супер‑топовый клуб. Думаю, если в такой большой клуб берут человека, они отслеживали его не один сезон. Значит, есть те качества, которые способны усилить игру парижан», — приводит слова Канунникова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 25-летний Сафонов провёл за «Краснодар» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.