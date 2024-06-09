Назван клуб из Франции, который хотел подписать Баринова

Полузащитник Дмитрий Баринов может уйти из «Локомотива» в летнее трансферное окно. В прессе появилась информация о том, что 27-летний капитан «железнодорожников» интересен зарубежным клубам.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», подписать Баринова хотел французский «Мец». Но команда уступила «Сент-Этьену» в стыковых играх за место в Лиге 1. Как следствие, до предметных переговоров по Баринову дело так и не дошло.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Дмитрия Баринова в 8 миллионов евро. Полузащитник проводит в «Локомотиве» всю свою карьеру.