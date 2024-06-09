Глушаков уверен, что Игнашевич найдёт работу в РПЛ

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, сможет ли бывший наставник «Балтики» Сергей Игнашевич найти себе работу в Российской премьер-лиге.

— Конечно, может, если он тренировал команду, которая играла в Суперфинале Кубка, — заявил Глушаков «Матч ТВ».

По мнению футболиста, «Балтика» здорово провела концовку сезона, поэтому у Игнашевича не будет проблем с поиском клуба в РПЛ.

Напомним, минувший розыгрыш РПЛ «Балтика» завершила на предпоследнем месте и напрямую вылетела в Мелбет-Первую лигу.

После Суперфинала Кубка России «Балтика» - «Зенит» (1:2) Игнашевич сообщил, что покидает калининградский коллектив.