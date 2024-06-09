Кузьмичёв считает, что Глушенков может покинуть «Локомотив»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв выразил мнение, что нападающий «железнодорожников» Максим Глушенков может покинуть московский клуб.

По словам Кузьмичёва, в контракте Глушенкова прописана фиксированная сумма выкупа, которая может вынудить «Локомотив» отпустить своего футболиста.

«Если его (Глушенкова) представители скажут клубу, что поступило предложение со стороны и что для сохранения игрока ему нужно поднять зарплату, и если клуб не подойдёт к вопросу индивидуально, то высока вероятность, что Глушенков поменяет команду», — цитирует Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Глушенков провёл за «Локомотив» 38 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 21 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 11 миллионов евро.