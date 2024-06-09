Кузьмичёв: Удивлён, что «Локомотив» отказался от Джикии

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв высказался об отказе «Локомотива» подписывать экс-капитана «Спартака» Георгия Джикию.

Специалист заявил, что агент Джикии действительно вел переговоры с «Локомотивом», но клуб решил отказаться от услуг игрока.

«С учетом тех центральных защитников, которые сейчас есть в команде, его приобретение стало бы реальным усилением», — приводит слова Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, после окончания минувшего сезона 30-летний Джикия покинул «Спартак» свободным агентом. В прошедшей кампании защитник появился на поле в 12 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.