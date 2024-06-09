Игрок «Локомотива» Баринов отказал испанскому клубу

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов мог перебраться в чемпионат Испании. Как стало известно журналисту Ивану Карпову, интерес к российскому игроку проявлял «Алавес».

Представитель Ла Лиги предлагал «железнодорожникам» три миллиона евро за трансфер футболиста. Самому Баринову был предложен контракт с окладом в размере 700 тысяч евро в год, что в два раза меньше зарплаты в «Локомотиве». Дмитрий ответил отказом на это предложение.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Баринов поучаствовал в 27 поединках. 27-летний полузащитник отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.