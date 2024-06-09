Камоцци: «Надеюсь, что трансфер Сафонова в «ПСЖ» состоится»

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о возможном срыве трансфера вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Надеюсь, что трансфер Сафонова все-таки состоится. Он, как и Сперцян, готов к Европе. Это качественные футболисты, — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» уже согласовал все условия сделки с «Краснодаром» и договорился с Сафоновым. Однако накануне появилась информация о запрете Сафонова на выезд из России.

Что касается Сперцяна, то, по данным СМИ, в его услугах заинтересована дортмундская «Боруссия» и несколько итальянских клубов.