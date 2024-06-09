«Динамо» хочет усилиться защитником «Сочи»

Фланговый защитник «Сочи» Яхья Аттият-Аллах может продолжить карьеру в топ-клубе Российской премьер-лиги.

Согласно информации журналистов Sport24, в подписании 29-летнего марокканского футболиста заинтересовано московское «Динамо». «Бело-голубые» размышляют над арендой игрока на следующий сезон.

Напомним, что Яхья присоединился к сочинскому клубу в феврале, перейдя из «Видада» за 500 тысяч евро. В завершившемся сезоне защитник поучаствовал в 11 поединках «Сочи», в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Южане вылетели из РПЛ, заняв последнее место.