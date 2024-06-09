Кузьмичев: «Пиняев вряд ли перейдёт в серьёзный европейский клуб»

Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о полузащитнике «железнодорожников» Сергее Пиняеве.
«Интересный, яркий игрок. В нашем чемпионате он будет котироваться довольно высоко. Но ему не хватает физиологии, чтобы выйти на другой уровень и уехать в серьезный европейский клуб», - передает слова Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».
В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Пиняев провел 29 поединков. 19-летний полузащитник отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. По итогам сезона «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
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