Кузьмичев: «Пиняев вряд ли перейдёт в серьёзный европейский клуб»

«Интересный, яркий игрок. В нашем чемпионате он будет котироваться довольно высоко. Но ему не хватает физиологии, чтобы выйти на другой уровень и уехать в серьезный европейский клуб», - передает слова Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».