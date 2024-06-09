Обухов: «Химки» покажут себя в РПЛ с наилучшей стороны»

Страж ворот подмосковных «Химок» Игорь Обухов дал комментарий относительно возвращения команды в Российскую премьер-лигу.
«Самое главное как можно качественнее подготовиться к следующему сезону на сборах. Я уверен, что мы сможем показать себя в РПЛ с наилучшей стороны», - передает слова вратаря «Чемпионат».
По итогам минувшего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Химки» набрали 66 баллов и финишировали на первом месте в турнирной таблице. Также в элитный дивизион пробились махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон».
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