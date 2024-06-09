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Чепчугов ответил, в чём секрет успеха Семака

09 Июня 2024 • 12:17 Комментировать

Экс-голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о главном тренере петербургского «Зенита» Сергее Семаке.

«В чём секрет Семака? Всё получится, если вы действительно захотите раскрыть свой талант и будете стремиться достичь больших высот. Нужно верить в чудеса», - передает слова Чепчугова «РБ Спорт».

Напомним, что в минувшем сезоне петербургский клуб оформил требл. Команда Семака стала чемпионом России, а также обладателем кубка и суперкубка страны. После завершения сезона «сине-бело-голубые» продлили контракт с российским специалистом до лета 2030 года.

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