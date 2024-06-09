Кузьмичёв рассказал, в какой чемпионат может перейти Антон Миранчук

Экс-директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв в разговоре с журналистами поделился мнением относительно будущего полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука.
«Вообще Антон хотел бы попробовать себя в европейском чемпионате. Например, та же Турция была бы ему интересна. Чемпионат там довольно серьезный», - передает слова Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».
Срок действующего трудового соглашения между Миранчуком и московским клубом истекает в конце текущего месяца. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 38 встречах, записав на свой счет восемь голов и семь результативных передач.
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