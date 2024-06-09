Кузьмичёв: «Не понимаю, как «Локомотив» мог упустить и Жемалетдинова, и Миранчука»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв раскритиковал московский клуб за непродление контрактов с Рифатом Жемалетдиновым и Антоном Миранчуком.

Кузьмичёв считает, что московскому клубу не следовало упускать столь квалифицированных игроков, которые к тому же являются собственными воспитанниками.

«Считаю, тут надо было подходить индивидуально к вопросу продления контрактов. Понятно, что «Локо» установил правила, потолок. Но всё-таки в любом правиле есть исключения. Не понимаю, как можно было упустить и Жемалетдинова, и Миранчука», — цитирует Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

Минувший розыгрыш чемпионата России «Локомотив» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка в 30 проведённых матчах.