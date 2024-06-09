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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент высказался о переходе Депая в «Спартак»

09 Июня 2024 • 11:52 Комментировать

Футбольный агент Себатьян Ледюр, который представляет интересы нидерландского нападающего «Атлетико» Мемфиса Депая, высказался о потенциальном переходе своего клиента в московский «Спартак».

«Спартак»? Пока ничего не слышал от них», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Трудовое соглашение 30-летнего нападающего с мадридским топ-клубом истекает в конце текущего месяца. В минувшем сезоне Мемфис принял участие в 23 матчах Ла Лиги, отметившись пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Спартак» в чемпионате России финишировал лишь на пятой позиции.

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