Глебов считает, что Сафонов может выиграть конкуренцию у Доннаруммы

Вратарь Матвей Сафонов способен отвоевать место в составе «ПСЖ», заявил российский полузащитник Данил Глебов.

- Почему Сафонов не сможет выиграть конкуренцию у Доннаруммы? Мотя сильный вратарь, хорошо играет ногами. Я думаю, что ему будет по силам стать первым номером в «ПСЖ», - передаёт слова полузащитника донской команды «Чемпионат».

Ранее была информация, что вратарь «Краснодара» продолжит карьеру в Лиге 1. Сообщалось, что официально сделка по переходу Сафонова в «ПСЖ» будет оформлена в июне.

Сафонов в прошлом сезоне провёл 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей, в 11 играх он смог отстоять «на ноль».