Кузьмичёв объяснил, почему Дзюба больше не сыграет в РПЛ

«Мы еще увидим Дзюбу в клубе РПЛ? Мало в это верю. У Артема хорошая карьера, он поиграл в больших командах. Идти в нижнюю восьмерку, выступать за небольшие деньги. Мне кажется, ему это не надо», - передает слова Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».