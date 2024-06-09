Кузьмичёв объяснил, почему Дзюба больше не сыграет в РПЛ

Экс-директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о будущем бывшего форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы. Игрок покинул клуб на правах свободного агента.
«Мы еще увидим Дзюбу в клубе РПЛ? Мало в это верю. У Артема хорошая карьера, он поиграл в больших командах. Идти в нижнюю восьмерку, выступать за небольшие деньги. Мне кажется, ему это не надо», - передает слова Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».
«Локомотив» объявил об уходе 35-летнего нападающего в последних числах мая. В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 39 поединках, отметившись 12 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.
Бан пользователя