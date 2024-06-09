Красич: «Для меня ЦСКА уже топ-клуб, но я пойму Чалова, если он перейдёт в европейский клуб»

Бывший игрок ЦСКА Милош Красич высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в европейский клуб.

Ранее сообщалось, что Чалов может продолжить карьеру во французском «Марселе». Красич заявил, что будет рад увидеть Чалова в Европе.

«Какая из топ-5 лиг подошла бы Чалову? Для меня ЦСКА уже топ-клуб, но я пойму Фёдора, если в следующем году он перейдёт в европейский клуб. Будем следить за его игрой в Европе», — цитирует Красича Sport24.

В прошедшем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 31 матч, забил 16 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 11 миллионов евро.