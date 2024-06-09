Мостовой: «Баринову надо уезжать, если есть предложение»

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о возможном трансфере хавбека московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в Европу.

«Позиция опорного или центрального полузащитника - это очень важная роль в любой команде. Я скажу то, что говорю всегда - если есть предложение, нужно пробовать уезжать», - передает слова Мостового «Чемпионат».

Ранее в прессе появилась информация, что в услугах Баринова заинтересованы клубы из чемпионатов Испании, Франции и Турции.

В прошлом сезоне Дмитрий провел 32 встречи во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.