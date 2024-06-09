Агент Краева: «Не уверен, что переход Андриана этим летом в Россию возможен»

Джон Инглис, агент полузащитника «Левски» Андриана Краева, высказался о возможном переходе 25-летнего футболиста в один из российских клубов в летнее трансферное окно.

Инглис считает, что переход Краева в РПЛ этим летом маловероятен, не став при этом исключать и такого развития событий.

«Не уверен, что переход Андриана этим летом в Россию возможен. Но мы посмотрим, если что-то будет», — цитирует агента «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 Краев провёл за «Левски» 26 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,5 миллиона евро.