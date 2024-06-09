В «Ахмате» допускают подписание Джикии

Ахмед Айдамиров, занимающий должность генерального директора «Ахмата», не исключил возможное подписание защитника Георгия Джикии.

- Ни от чего нельзя зарекаться. Сейчас мы решили все вопросы с тренерским штабом. Приоритетное право у них. Они должны одобрить кандидатуру, - цитирует Айдамирова «Матч ТВ».

Напомним, экс-игрок «Спартака» сейчас находится без клуба, последним его местом работы был столичный «Спартак», за который он выступал с 2017 года и выигрывал с клубом чемпионат страны, Кубок и Суперкубок России.

Всего на счету 30-летнего защитника 215 матчей за «красно-белых».