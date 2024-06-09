Ловчев: «Карпин вырос с тех пор, как был в «Спартаке»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о главном тренере сборной России и «Ростова» Валерии Карпине.
«Я футбольный человек. Не увидеть, что Карпин вырос с тех пор, как был в «Спартаке», нельзя. Я стольких знаю, кто не вырос», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера национальной сборной России с июля 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июля. В недавнем товарищеском поединке сборная России на выезде разгромно победила Беларусь со счетом 4:0.
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