Агент Кабелла: «Возвращение Реми в Россию невозможно»

Энтони Федон, агент бывшего полузащитника «Краснодара» Реми Кабелла, в настоящий момент выступающего за «Лилль», высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию.

По словам Федона, возвращение Кабелла в РПЛ в настоящий момент невозможно.

«Возвращение Реми в Россию? Это невозможно, думаю. Тяжело представить, что должно заставить его вернуться сейчас в Россию», — цитирует агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 34-летний Кабелла провёл за «Лилль» 41 матч, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Франции в 3,5 миллиона евро.