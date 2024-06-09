Гендиректор «Ахмата»: «Конате предпочёл зарабатывать деньги»

Ахмед Айдамиров высказался об уходе форварда Мохамеда Конате из клуба.

По словам Айдамирова, нападающий изъявил желание зарабатывать деньги, но осуждать игрока за это не нужно.

- Он предпочел зарабатывать деньги, мы не можем его осуждать за это. Будем искать другого нападающего, - цитирует гендиректора «Ахмата» «Матч ТВ».

Напомним, об уходе нападающего из «Ахмата» стало известно в конце мая, у футболиста истёк срок соглашения с клубом. В минувшем сезоне 26-летний Конате провёл 29 матчей в РПЛ, в которых 11 раз поразил ворота соперников и отметился одной голевой передачей на партнёра по команде.