Агент Ленини: «Мы работаем над уходом Кевина из «Краснодара»

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, контракт 27-летнего футболиста с российским клубом рассчитан до середины 2025 года.

«Мы работаем над уходом Кевина из «Краснодара». Другой российский клуб? Не думаю, что «Краснодар» даст это сделать. Они, скорее всего, не согласятся», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Ленини защищает цвета «Краснодара» с сентября 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «быков» 20 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.