Агент Обухова: «Поиски клуба идут, но пока никакой конкретики нет»

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, высказался о будущем своего клиента.

Ранее стало известно, что «Оренбург» решил не продлевать контракт с 32-летним игроком. По словам Пушкина, сторона Обухова ведёт поиски нового клуба, однако на сегодняшний день конкретики по будущему нападающего нет.

«Поиски клуба идут, пока никакой конкретики нет. Думаю, в ближайшее время что-то появится. Форма Владимира? Восстановление прошло хорошо, он готов играть», — цитирует агента «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Обухов провёл за «Оренбург» 22 матча, в которых забил пять голов. Цвета южноуральского клуба Обухов защищает с января 2023 года.