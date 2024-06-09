Голкипер «Химок» Обухов: «Верю, что Россия вернётся в еврокубки»

Вратарь подмосковных «Химок» Игорь Обухов поделился мнением об отстранении российских команд от участия в международных турнирах.

«Это плохо. Но такую ситуацию нужно принимать. Что имеем, то имеем. Хочется, чтобы российские команды участвовали в еврокубках, но пока так. Еврокубков нет, но я верю, что со временем они вернутся», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований. В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские игры. В последнем спарринге подопечные Карпина разгромили Беларусь со счетом 4:0.