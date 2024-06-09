Полузащитник «Крыльев Советов» может уехать в Саудовскую Аравию

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Амар Рахманович может покинуть Российскую премьер-лигу. Интерес к 30-летнему футболисту проявляют клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

Журналисты «Спорт-Экспресса» отмечают, что пока конкретных предложений по трансферу игрока не поступало. Рахманович защищает цвета самарского коллектива с сентября 2022 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 2,5 миллиона евро. Трудовое соглашение между игроком и «Крыльями Советов» истекает летом 2025 года.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл 29 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативных паса.