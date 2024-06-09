Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» может уехать в Саудовскую Аравию

09 Июня 2024 • 10:15 Комментировать

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Амар Рахманович может покинуть Российскую премьер-лигу. Интерес к 30-летнему футболисту проявляют клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

Журналисты «Спорт-Экспресса» отмечают, что пока конкретных предложений по трансферу игрока не поступало. Рахманович защищает цвета самарского коллектива с сентября 2022 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 2,5 миллиона евро. Трудовое соглашение между игроком и «Крыльями Советов» истекает летом 2025 года.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл 29 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативных паса.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Амар Рахманович трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый «Реал» может потерять Беллингема Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Вратарь «Реала» Лунин выбрал себе новый клуб Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте В сборной Англии назвали окончательный состав на Евро-2024 Назван лучший опорный полузащитник мира: Райс занял второе место, Камавинга - четвёртый
Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой»
Спортивные новости
Шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в первом матче финала Кубка Стэнли Швёнтек разгромила Паолини и выиграла «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Терещенко ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Июня
10:15 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Крыльев Советов» может уехать в Саудовскую Аравию
09:45 · Россия. Премьер-лига
Ловчев — Сафонову: «Это твой ребёнок, ты должен его вырастить»
09:31 · Россия. Премьер-лига
Пирожков: «После дубля за сборную Чалов стал ближе к европейскому клубу»
09:15 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Чалова надо обслуживать, он не Вагнер Лав»
08:18 · Россия. Премьер-лига
Назван клуб, который станет чемпионом в РПЛ в сезоне 2024/2025
07:34 · Россия. Премьер-лига
В «Аяксе» резко высказались о Сперцяне
07:23 · Россия. Премьер-лига
Ловчев высказался о Месси и Роналду 1
01:05 · Россия. Премьер-лига
Баринов может покинуть «Локомотив» - названы три направления
08 Июня
23:58 · Россия. Премьер-лига
Чалов не исключил уход из ЦСКА летом
22:49 · Россия. Премьер-лига
Сафонов: «Мы сами потеряли первое место»
21:25 · Россия. Премьер-лига
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном приглашении Селихова и Джикии
21:10 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил, могут ли Жиго и Джикия воссоединиться в «Марселе»
20:17 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил, может ли Депай оказаться в РПЛ
19:09 · Россия. Премьер-лига
Инсайдер Романо высказался о ситуации Сафонова
18:47 · Россия. Премьер-лига
Ташуев рассказал, есть ли у него предложения по работе
Все новости
Рекомендуем